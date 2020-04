Sorpreso nella sua fabbrica a chattare su Facebook di notte, artigiano multato

URBINO - Chissà con chi chattava l’artigiano uscito dalla sua abitazione per andare nell’ufficio della sua attività e collegarsi a Facebook.

Oltre 20 le persone contravvenzionate in questo breve lasso di tempo dal personale del Commissariato di Urbino per irregolarità emerse riguardo alle limitazioni per il Coronavirus. Tra questi un 50enne, sanzionato nella tarda serata di martedì. La Volante, poco prima della mezzanotte, nel corso dell’attività di controllo del territorio, si avvedeva che all’interno di un ufficio presso un’attività artigianale vi era la luce accesa; i poliziotti effettuavano, pertanto, una verifica al fine di scongiurare la presenza di malintenzionati. Giunti nei pressi si intravedeva all’interno dell’Ufficio un uomo, seduto ed intento al computer. L’uomo stava chattando su Facebook e per tale motivo, non ricorrendo comprovate motivazioni di necessità allo spostamento dalla propria abitazione, veniva sanzionato.

