Fratellini immunodepressi positivi al Covid-19, seguiti a distanza dai sanitari del Salesi

TAVULLIA - Preghiere a Tavullia per un caso delicatissimo: quello che vede coinvolti due fratellini risultati positivi al Coronavirus, come i loro genitori, e per questo seguiti a distanza, nella loro casa, dagli operatori del Salesi.

LEGGI ANCHE:

Pesaro, Coronavirus, medici e infermieri in fuga: raffica di no a Marche Nord

Ascoli, un intrigo internazionale dietro la mancanza di kit per i tamponi del Coronavirus

Il problema nel problema: entrambi sono immunodepressi e, per questo, ancora più a rischio rispetto a “normali” positivi. La situazione viene monitorata costantemente anche dalla loro pediatra e dall’amministrazione comunale di Tavullia con la sindaca Francesca Paolucci in testa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA