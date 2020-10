Focolaio con 17 positivi al Covid, allarme del sindaco su Facebook: «Intere famiglie in isolamento»

SASSOCORVARO - Allarme per un focolaio coronavirus nel Comune di Sassocorvaro-Auditore. A lanciare l'allarme è stato, tramite i canali ufficiali e la pagina Facebook istituzionale, il sindaco Daniele Grossi, annunciando «17 nuovi positivi e intere famiglie in isolamento»

"Purtroppo - ha scritto il sindaco Daniele Grossi - mi trovo a dover comunicare un bollettino nero per il nostro Comune. Oggi i casi crescono in maniera esponenziale, si registrano nuovi casi positivi e intere famiglie in isolamento in attesa di effettuare il tampone. Siamo in stretto contatto con il distretto e le autorità sanitarie per l’attivazione dei protocolli Asur per la gestione dei casi e dei servizi, compresi quelli scolastici.

Vi raccomandiamo in questi giorni la massima attenzione e collaborazione, rispettando scrupolosamente i DPCM nazionali.

Faremo il possibile per bloccare la diffusione del Virus ma abbiamo bisogno del vostro aiuto.

Confidiamo nella buona condotta e nel buon senso di tutti".



