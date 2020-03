Pesaro-Urbino, manca solo l'ordinanza: scuole ancora chiuse. Ricci: «Precauzione da provincia confinante con una zona rossa»

zone nelle quali vanno previste ulteriori chiusure come precauzione

confinanti con le regioni considerate rosse

Ricci: «Speravamo di ripartire ma dobbiamo attenerci alle indicazioni precauzionali che ci daranno»

Ultimo aggiornamento: 14:40

PESARO -nelle Marche. «È molto probabile che la provincia di Pesaro e Urbino e la provincia di Savona, su richiesta delle Regionie Liguria, rientrino nelle, essendo province con casi non preoccupanti e senza focolaio, ma». Lo scrive su Fb il sindaco di Pesaro. «È quindi molto probabile - aggiunge - che nel pomeriggio si ufficializzerà la scelta e che ci sia un'altra settimana di stop delle scuole e di alcuni eventi pubblici in tutta la provincia di Pesaro e Urbino». «Insieme a Daniele Vimini (vicesindaco, ndr) abbiamo quindi deciso di mantenere per oggi pomeriggio soltanto l'iniziativa all'aperto: - fa sapere il sindaco - l'accensione delle luminarie e il concerto dal Balcone il via Passeri alle 18. Le attività programmate al chiuso verranno invece rinviate alla prossima settimana». «Ovviamente - ribadisce - continuiamo a fare appelli ad evitare il panico perché il panico sta facendo più danni del virus. La situazione nel nostro territorio è sotto controllo e le autorità sanitarie stanno facendo un lavoro ottimo. Dei 24 casi nella nostra provincia accertati, - precisa - almeno 15 sono guariti o sono già in via di guarigione».«Speravano di poter ripartire più velocemente e invece dobbiamo farlo in maniera più graduale. - osserva Ricci - Dobbiamo fidarci delle scelte precauzionali di Governo e Regione ed applicare le nuove indicazioni che ci daranno». «Aspettiamo quindi per il pomeriggio le comunicazioni ufficiali - prosegue - suldecidono Regione e Governo e non i Comuni. Non vi nascondo la preoccupazione per la nostra economia e per la tenuta psicologica della popolazione; - scrive ancora il sindaco di Pesaro - per questo continuo a dire basta panico, è ingiustificato e non serve a nulla. Come vedete nessuno sottovaluta nulla. Dobbiamo sconfiggere il virus ma anche tornare gradualmente alla normalità. W l'Italia e Forza Pesaro».