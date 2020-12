Cinque punti di prelievo per lo screening di massa: obiettivo 37mila tamponi rapidi Covid in 5 giorni. Scarica il modulo

PESARO - Una “mappa” della diffusione del coronavirus. Questo sarà lo screening rapido su base volontaria, rivolto a tutti cittadini asintomatici di Pesaro e Urbino da venerdì 18 al 23 dicembre, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. A Pesaro i punti prelievo alla Vitrifrigo Arena, al Campus scolastico e nella palestra dell’istituto Alberghiero.

Come una “polaroid” è la metafora usata dalla direttrice del Distretto di Pesaro Elisabetta Esposto. Presentata in conferenza stampa dal direttore di Area Vasta 1 Romeo Magnoni e dal sindaco Ricci, la campagna di screening.

La mission

L’obiettivo è mappare almeno 28 mila cittadini residenti a Pesaro e nel suo comprensorio e 8 mila cittadini Urbinati. E per chi avrà un test rapido positivo, subito i sanitari eseguiranno il tampone molecolare di verifica con esito da comunicare al domicilio dopo 24-48 ore. Resta però l’incognita di quanti saranno effettivamente i pesaresi, che ad una settimana dal Natale, decideranno di aderire.«Invitiamo tutti i cittadini a cogliere questa opportunità – rimarca il sindaco - un banco di prova anche per il prossimo anno, quando la vaccinazione di massa anti-Covid, sarà la più grande operazione sanitaria diffusa. I primi conteggi ipotizzati dal Dipartimento di Prevenzione di Area vasta 1 sul numero potenziale di cittadini aderenti a questo screening, mi sembra di buon auspicio anche se resta difficile prevedere le reazioni delle famiglie. E’ importante che tutti facciano la loro parte.

La macchina comunale

Macchina comunale in moto da giorni, insieme agli assessori Della Dora e Belloni per garantire una risposta efficace ai pesaresi e vogliamo far sì che tutto funzioni al meglio, con il supporto anche dei presidi degli istituti e la rete allargata di volontari e Asur». E’ il direttore di Area Vasta Magnoni, a ribadire il concetto: «Aderire allo screening a tappeto non significa tana libera tutti. Anche chi, a tampone rapido eseguito, avrà un risultato negativo non può esimersi dal rispetto delle regole e delle prassi». «Sono stati eliminati i giorni di attesa fra il test eseguito in una delle tre location e la chiamata per il tampone, in caso di una prima positività – entra nel merito la dottoressa Esposto – significa che se un pesarese avrà un primo esito positivo, verrà isolato in un’area separata e di accoglienza all’interno dell’Arena o delle palestre e sottoposto immediatamente al normale tampone. Dovrà però attendere uno o due giorni al massimo, prima di essere ricontatto a domicilio dal Dipartimento per il risultato definitivo ma dal momento di rilevazione della positività al test, dovrà entrare in isolamento fiduciario».

Le postazioni

Ogni postazione attrezzata avrà due operatori sanitari, infermieri Asur più un medico che leggerà l’esito del test rapido. All’ingresso del parcheggio, i pesaresi troveranno i volontari di Protezione civile o di quartiere. Prima operazione da fare, sarà la compilazione in loco o il ritiro del modulo apposito di accettazione che oltre al sito di Asur e Comune, si potrà trovare stampato e pronto direttamente in farmacia, a disposizione degli utenti.A Urbino saranno allestiti due punti di screening: uno al primo piano del Collegio Raffaello, in piazza della Repubblica per agevolare coloro che risiedono nel centro storico, coloro che nel centro ci lavorano e coloro che non hanno mezzi di trasporto. Il secondo punto sarà allestito presso il Bocciodromo in via Pablo Neruda. Due postazioni saranno presenti in centro e quattro nella sede più periferica. Ogni postazione prevede la presenza di due operatori e in base all’andamento dei flussi verranno valutate modifiche sul numero delle postazioni presenti nei due punti.

L’adesione

In base al numero di tamponi calcolati allora si prospettano 8000 controlli. Coloro che risulteranno positivi verranno immediatamente sottoposti a un secondo tampone poi in isolamento domiciliare fino all’esito di questo punto anche i conviventi e i contatti stretti di eventuali positivi saranno messi in quarantena precauzionale. Coloro che risultassero negativi al test devono comunque sempre ricordare di mantenere comportamenti idonei e corretti. Non devono recarsi presso i punti di screening coloro che hanno iniziato un percorso di controllo. Sono inoltre esclusi coloro che sono già positivi (che devono mantenere la quarantena), i bambini sotto i 6 anni, coloro che hanno malesseri ho sintomi influenzali. Non si deve prendere appuntamento per effettuare il test ma si dovrà compilare un modulo scaricabile dal sito asur.marche.it o da comune.urbino.pu.it Comune di Pesaro, Asur, nelle Farmacie Comunali. i moduli saranno reperibili anche presso le farmacie della città o direttamente presso i 2 punti di controllo.