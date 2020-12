Meno di un'ora per il tampone rapido dello screening delle Marche: tanti in fila e nessun positivo (per ora)

PESARO - Tampone rapido Covid negativo: tempo netto 57 minuti. Oggi è il primo giorno dello screening di massa voluto dalla Regione Marche e temo un assalto al mio punto di prelievo: sono le 8.35 quando arrivo al parcheggio e ci sono una cinquantina di persone in fila.

Pesaro non ha previsto la prenotazione, ma la situazione pare sotto controllo. Ci sono soprattutto ragazzi ed anziani, mancano (ma è orario lavorativo) le persone di età intermedia. Sono il numero 77, ma la fila scorre, ordinata e distanziata.

Sono le 9,15 quando entro nel palasport, controllo della temperatura e mi siedo in una delle 5 postazioni: medico e infermiere si cambiano i guanti ed eseguono il tampone. Impulso di starnutire, una lacrimuccia che scende, un minuto e via, tutto fatto. Non resta che aspettare l'esito, ma il tampone è rapido, anzi rapidissimo, non passano più di 5 minuti ed arriva l'annuncio: "Mauri, è negativo, può andare". E, fino al numero 77, nessun tampone è risultato positivo. Esco e vedo ancora un trentina di persone in fila, speravo fossero di più, ma è comunque orario lavorativo. Alle 9.32 sono in auto: 57 minuti tondi tondi. Dicono che sia la prova generale per la campagna di vaccinazione. Dove si firma?

