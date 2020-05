Pesaro, assistenza ai clienti e nuove assunzioni, così Simbiosi ha "sconfitto" il lockdown

PESARO - Simbiosi ha appena festeggiato il primo anno di attività. Nata dalla partnership tra due realtà del territorio affermate a livello nazionale e altamente specializzate in comunicazione: Retina Web Agency di Cattolica, con sede legale a Pesaro, e Magazino di San Giovanni in Marignano, Simbiosi Group fa il suo primo bilancio e guarda al futuro affrontando con spirito positivo i nuovi scenari che si presenteranno.

LEGGI ANCHE:

Pronti, ripartenza, via: in 15 punti tutto quello che c'è da sapere sul giorno più atteso nelle Marche ed evitare le multe

Coronavirus, solo 11 positivi ma crollano i tamponi. Preoccupano i nuovi contagi ad Ancona/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

L’opportunità

Il gruppo che ha iniziato subito in crescita, contando in 12 mesi 32 nuovi clienti e un ampliamento dello staff con 3 nuove assunzioni, ha affrontato in questi ultimi mesi la dura prova causata dall’epidemia Coronavirus in modo attivo e propositivo, rimodulando le proprie strategie per affrontare al meglio l’evoluzione del business nei suoi vari settori. «Mai come in questo periodo il digitale si è rivelato essere fondamentale per le aziende - spiega Luca Mattiolo, Ceo di Simbiosi -. Durante il periodo di lockdown Simbiosi Group non si è fermata e ha deciso di assistere i propri clienti con ancora più entusiasmo e vicinanza, proponendo soluzioni innovative per dare slancio alla propria attività, studiando tattiche e formule da mettere in campo alla luce dei nuovi scenari che, seppure ‘fisicamente’ più restrittivi, forniscono spunti per ampliare e incrementare le azioni digitali.

«Le Marche e la Romagna si contraddistinguono per un tessuto di piccole imprese artigiane a conduzione familiare, molto attente sul fronte produttivo per realizzare il miglior risultato possibile ma sempre più attente al marketing ed alla comunicazione. Si è rivelato vitale presentarsi sul web e sapersi raccontare. Ci siamo quindi posti come partner dei nostri clienti e abbiamo messo in campo sui social la “Campagna Positività”, coordinata dal direttore commerciale Alfredo Vaselli. Con lo slogan “la distanza ci avvicina” e l’immagine grafica creati da Luigi Cambrini, socio fondatore e Art Director del gruppo, in post personalizzati su Facebook e Instagram stiamo raccontando attività in corso e progetti futuri con i tanti clienti che hanno aderito puntando sulle connessioni digitali, supportati dal Cto Mauro Grespigna. Le criticità per Simbiosi Group in questo periodo sono state l’annullamento di corsi di formazione per aziende e professionisti sul territorio e il blocco degli spostamenti.

«Tuttavia la limitazione – spiega Alfredo Vaselli - ha stimolato l’incremento delle modalità di contatto attraverso la rete. I potenziali nuovi clienti sono stati raggiunti via Linkedin mettendo in pratica e sperimentando su di noi le stesse strategie che proponiamo alle aziende per fronteggiare al meglio lo scenario mondiale che si prospetta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA