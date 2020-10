Mandò una lettera e buoni spesa al 118 nelle trincea Covid, Rosa Maria premiata da Mattarella: «Dedica ai miei gentiori adottivi»

ROMA - Toccante cerimonia, oggi, per Rosa Maria Lucchetti, insignita del Cavaliere al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Rosa Maria Lucchetti, è la cassiera dell’Ipercoop Miralfiore autrice della lettera che lo scorso 29 marzo, nel bel mezzo dell’emergenza Covid, aveva commosso gli operatori del 118 di Pesaro, in quel momento più che mai impegnati in prima linea nella battaglia contro il nemico invisibile. «Ho pianto, ma con il cuore felice perchè sono le persone semplici a far brillare e toccare il cuore della gente. Questo onore lo dedico ai miei genitori adottivi che mi proteggono da lassù. Grazie. Sono commossa».

«Sono Cavaliere per il mio gesto - si schermisce Rosa maria - ma l'ho fatto con il cuore, in forma anonima, non

cercavo nulla. I veri eroi sono i nostri medici, infermieri del 118, il volontariato e la Croce rossa».

Ad accompagnare la lettera, il dono di tre tessere prepagate da 250 euro da spendere presso il centro commerciale, per comprare «magari una bella lasagna o i cannelloni o ciò che più desiderate e quando passerete la carta quel gesto sarà il mio abbraccio a tutti voi. Io cassiera - scriveva Maria - posso dire dentro di me “ahah” fa che quel cliente non venga in cassa da me perché un po’ scontroso. Voi del 118 non dite o fate differenza, per voi noi siamo tutti uguali e rischiate ogni giorno nel correre per salvarci».

