Pesaro, Covid e rischio assembramenti, il sindaco: «Mascherina obbligatoria nei luoghi della movida. E tanti controlli»

PESARO - Le scene della movida dell'ultima weekend lo avevano irritato non poco, così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci proporrà domani al prefetto e al comitato d’ordine e sicurezza l’uso obbligatorio delle mascherine in tutte le zone della movida.

LEGGI ANCHE:

Il Coronavirus arretra nelle Marche: sono solo 2 i nuovi positivi su 576 tamponi/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

Coronavirus, scatta l'allarme-giovani: nelle Marche l'ultimo contagiato è un ragazzino di 15 anni

«Ovviamente non saranno da utilizzare mentre si mangia e si beve, ma durante tutti gli altri momenti». Il sindaco si era detto preoccupato ieri, dopo lo scorso weekend. Riorna sul punto oggi: «Le cose non sono andate. Lo dico ai ragazzi: sapete quanto a me piaccia una città vivace, abbiamo lavorato tanto per renderla più attrattiva. Ma non è questo il momento di stare tutti insieme e fare festa. Si può stare con un amico a distanza di sicurezza, senza accalcarsi davanti ai locali. Evitando di fare i gruppi di persone. Mi raccomando, rispettate le regole. Il virus non è ancora sconfitto. Non giochiamoci l’estate, non riempiamo di nuovo gli ospedali, non facciamo saltare la stagione turistica». Secondo Ricci, «l’uso obbligatorio della mascherina nelle zona della movida aiuterà anche le forze dell’ordine a fare i controlli, che nel prossimo weekend saranno molti di più».

© RIPRODUZIONE RISERVATA