Pesaro, centri estivi aperti dal 30 giugno, ma il piano non convince i sindacati

PESARO - Bambini accompagnati dalle mamme che potrebbero tornare a incontrarsi per un paio d’ore a ingresso regolamentato, negli spazi esterni e nei giardini delle scuole dell’infanzia, dal prossimo 30 giugno. Tutto su prenotazione delle famiglie e sulla base di un calendario da definire con le maestre, nel rispetto della distanza e muniti dei dispositivi di protezione adeguati. Il piano comunale di ripartenza per i Servizi Educativi, è stato presentato ieri alle parti sociali che rappresentano il pubblico impiego, Vania Sciumbata (Cgil) e Francesco Todaro (Cisl).

«Sul tema riapertura dei centri estivi nel mese di luglio, ancora non ci sono certezze e si attendono comunicazioni dal Governo e dalla Regione – commenta Sciumbata – sembra esserci comunque la volontà del dirigente dei Servizi Educativi comunali Valter Chiani, di impiegare per far fronte all’eventuale riapertura, solo personale educativo interno e non personale in forza alle Cooperative sociali. Una scelta non condivisibile, anche perché si parla di 40-50 addetti delle varie Coop sociali, anch’essi in difficoltà nella post emergenza Covid e a seguito della chiusura forzata di servizi dell’infanzia e mense scolastiche».



Se ne discuterà nell’assemblea del 3 giugno con maestre ed educatrici comunali. L’utilizzo del giardino esterno, ha spiegato ai referenti sindacali, il dirigente Chiani, sarà consentito dal 30 giugno per non più di 5 bambini alla volta, su prenotazione e con la responsabilità del controllo in capo alla mamma. «Ogni bambino o gruppo di piccoli – riferisce Vania Sciumbata – avrà, come riferimento, secondo l’impostazione dell’Amministrazione comunale, l’insegnante della propria sezione. Sarà per questo la stessa maestra o educatrice a monitorare e regolare quanti bambini nello stesso spazio verde possono ritrovarsi con le dovute distanze e protezioni.

Il lavoro delle maestre continuerà fino alla riapertura delle scuole e dei centri estivi, sempre da remoto in smartworking e un paio di giorni a settimana, dovranno presentarsi alla scuola dell’infanzia di riferimento, ma solo dopo aver concordato con la famiglia o le famiglie, i bambini che vorranno passare un’ora al giardino per tornare a socializzare o giocare. Su questo è stata ribadita la nostra perplessità così come i timori delle maestre stesse. Dovranno essere poi le famiglie che decideranno di usufruire di questa possibilità, ad autocertificare di non aver avuto sintomi e questo anche per i propri bimbi, almeno negli ultimi 14 giorni. I dubbi principali riguardano la funzione educativa di questo approccio, quante le famiglie poi che potrebbero essere interessate all’utilità stessa di questo servizio?

E i controlli per la sicurezza anche delle insegnanti oltre dei bambini, come saranno garantiti?». C’è poi il nodo della fruizione in sicurezza per l’area giochi delle scuole materne che dovrebbero essere sanificati dal personale comunale dei plessi. Difficile al momento garantire la sanificazione in sicurezza per due motivi a cui l’Amministrazione dovrà mettere mano: il personale anzitutto, che dovrà essere formato e manca ad oggi l’attrezzatura più adeguata per sanificare i giochi.