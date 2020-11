Protestano gli addetti alle sanificazioni, gli invisibili del Covid: «Da 7 anni senza contratto»

PESARO - In piazza del Popolo, schierati davanti al palazzo della Prefettura, hanno gridato più volte di essere degli “invisibili” del Covid e la parola “contratto”.

Sciopero ieri per l’intera giornata dei lavoratori di Multiservizi delle Marche (circa 3mila persone) per la maggior parte addetti alle pulizie e alla sanificazione di ospedali, Rsa, nelle case di cura e anche negli uffici pubblici e privati per il mancato rinnovo contrattuale, scaduto da oltre sette anni.

La categoria, impiegata negli ospedali, tribunali, scuole, supermercati e altri luoghi di lavoro, è stata rappresentata in piazza dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil. Una delegazione dei lavoratori e sindacati è stata ricevuta dal prefetto Vittorio Lapolla. Le richieste per il nuovo contratto riguardano un aumento della retribuzione In media per part time imposti si tratta 300-400 euro mensili) , il mantenimento della malattia, la garanzia del cambio di appalto e le norme su salute e sicurezza. All’uscita da Palazzo Ducale, i sindacati hanno riferito di aver chiesto al prefetto Lapolla di rappresentare alle istituzioni il loro diritto ad avere il rinnovo del contratto. Una categoria, hanno aggiunto, che nella pandemia ha assunto una importanza rilevante, in quanto attraverso il loro lavoro di sanificazione e pulizia, è stato consentito a medici e infermieri di lavorare negli ospedali, ma anche di accedere negli altri luoghi di lavoro. E hanno aggiunto che da troppo tempo le aziende datoriali non rispettano doveri e responsabilità.

