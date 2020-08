Pesarese trovato positivo al Covid all'aeroporto di Ciampino

PESARO - Un cittadino residente a Pesaro è riultato positivo al coronavirus durante i controlli preidposti all'aeroporto di Ciampino.

Due i nuovi casi positivi di Covid individuati all'Aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino residente a Pesaro e uno Iraniano di rientro dalla Grecia. Invece «per la prima volta sui test rapidi all'aeroporto di Fiumicino abbiamo riscontrato zero positivi. È un risultato incoraggiante. Ad oggi, dal 16 agosto, nel solo aeroporto di Roma Fiumicino sono stati effettuati 10.589 test, mentre a Ciampino ne sono stati effettuati 3.635. Dei viaggiatori testati il 59,8% è residente nella Regione Lazio, il 26% è residente in altre regioni e il 14,2% è residente all'estero. Il servizio che si sta facendo con Aeroporti di Roma è utile per la sicurezza del Paese». Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

