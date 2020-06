Pesaro, negativo l'ultimo paziente: Marche Nord è "Covid Free" dopo quasi quattro mesi

PESARO - Era una data attesa da quasi quattro mesi, da quando lo scorso 26 febbraio fu diganosticato il primo caso di Coronavirus: l'azienda Marche Nord è ospedale Covid Free. Oggi l’ultimo paziente, ricoverato nel reparto di malattie infettive, è risultato negativo al tampone.

LEGGI ANCHE:

Marche fuori dal tunnel: secondo giorno di fila senza nuovi positivi al Coronavirus/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

Aiuti Covid: nella piattaforma delle Marche quasi 3mila domande in tre giorni. Il turismo fa la parte del leone

“Una giornata che aspettavamo - spiega il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - la dobbiamo dedicare a tutti i medici, gli infermieri e operatori che hanno lavorato in queste lunghe e difficili settimane”. L’azienda ospedaliera, dunque, registra zero ricoveri per Covid-19. Il primo caso è stato accertato il 26 febbraio scorso e fino ad oggi Marche Nord ha ricoverato 920 pazienti, accolti nei reparti Covid.

“Una bella giornata per Marche Nord - spiega il Direttore Generale Maria Capalbo - e per tutti gli operatori sanitari che in questi mesi hanno lavorato con abnegazione per curare al meglio tutti i pazienti affetti da Covid -19. In questa fase delicatissima l’organizzazione continuerà a gestire tutti gli accessi come potenzialmente positivi. Continueremo a tenere alta l’attenzione e lavoreremo per farci trovare pronti ad ogni evenienza per l’autunno”.

«Una bellissima notizia per tutti - ha commentato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci -, che rappresenta anche un ulteriore riconoscimento al grande lavoro fatto in questi mesi da medici e infermieri. Un segnale importante di rinascita atteso da tempo e oggi concretizzato, che valorizza ancora di più lo sforzo compiuto da tutto il personale sanitario»,

© RIPRODUZIONE RISERVATA