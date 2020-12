Natale in zona rossa, controlli su spostamenti e mascherine: multe a 17 persone e un commerciante

PESARO - Natale in zona rossa Covid , controlli su spostamenti e mascherine: multe a 17 persone e un commerciante nel Pesarese.

"Con riferimento - informa infatti la Prefettura di Pesaro con una nota - alla quotidiana attività di controllo sull’osservanza delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel territorio di questa provincia si informa che, nelle giornate festive di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 dicembre, sono state controllate complessivamente 779 persone per la verifica sul rispetto del divieto di spostamento. Le violazioni amministrative contestate sono state 17. Nelle tre giornate sono state inoltre controllate 290 attività commerciali (45 nella giornata del 25, 99 in quella di sabato e 146 in quella di domenica con contestazione di un illecito al titolare di un esercizio). Con il passaggio dalla data odierna e nei giorni 29 e 30 dicembre alla cosiddetta “area arancione”, il Prefetto Lapolla continua a raccomandare a tutti i cittadini di continuare ad assicurare il rispetto delle regole mantenendo sempre alto il livello di guardia contro ogni possibile condotta o circostanza che possa favorire occasioni di contagio".

