I clienti consumano al bancone: multa Covid e bar chiuso 5 giorni. Verbale anche ad un autolavaggio

PESARO - Consumavano al banco senza pensare alle limitazioni imposte dal decreto Natale. Locale multato e chiuso per cinque giorni.

Multa anche per un autolavaggio a Gabicce. Sono giornate di controlli anche da parte dei carabinieri del Nil, il nucleo ispettorato del lavoro impegnati a garantire assieme ai militari della stazione di Pesaro e Gabicce il rispetto delle regole imposte per prevenire il contagio da coronavirus.

Nella giornata di martedì i carabinieri hanno controllato il bar dei pugili in via Cecchi. Qui hanno trovato persone che consumavano al banco, cosa proibita durante le giornate in zona arancione in cui è consentito solo l’asporto. Le persone non mantenevano le distanze, per questi motivi i carabinieri hanno multato il locale (da 400 a 1000 euro) e lo hanno fatto chiudere per 5 giorni. A Gabicce i militari hanno inmvece effettuato delle verifiche in un autolavaggio sulla statale 16 dove hanno riscontrato diverse sanzioni sul rispetto delle distanze di sicurezza tra i dipendenti, l’utilizzo di dispositivi di sicurezza, l’obbligo di avere dispencer di sanificanti e l’aggiornamento del documento protezione rischi. Per questi motivi l’autolavaggio è stato fatto chiudere per 5 giorni e verrà comminata una multa che può variare dai 400 ai 1000 euro. La Prefettura di Pesaro ricorda che in particolare nelle giornate di oggi e domani, in concomitanza con il San Silvestro, saranno intensificati i controlli sulle strade con il coprifuoco che sarà in vigore dalle 22 alle 7. Si vaglieranno anche eventuali segnalazioni che possano venire da abitazioni privati temendo assembramenti. I carabinieri della stazione di Pesaro hanno anche raggiunto un ragazzo di 25 anni che aveva avuto una condanna per guida in stato d’ebbrezza. Pena commutata in una messa alla prova che consisteva nell’effettuare delle giornate di aiuto ai servizi sociali. Ma non avendo ottemperato agli obblighi, il magistrato di sorveglianza ha sospeso la misura, così i carabinieri ieri lo hanno portato in carcere a Villa Fastiggi per scontare la pena.

