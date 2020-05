Pesaro, movida con la mascherina: ecco le vie dove sarà obbligatoria per tutto il ponte festivo

PESARO - Il Comune di Pesaro ha emesso nella giornata di ieri l’ordinanza che disciplina la movida da oggi pomeriggio fino a martedì 2 giugno compreso con l’obbligo di indossare la mascherina nelle zone individuate (zona mare, centro, Porto, Baia Flaminia) dove si concentra maggiormente l’afflusso di persone.

L’ordinanza entra in vigore questo pomeriggio alle 18 e sarà valida per tutta la notte fino alle 6 del giorno successivo.



Sarà dunque obbligatorio indossare la mascherina e qualsiasi altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie nelle seguenti zone della città: Baia Flaminia nella parte delimitata dalle seguenti vie - via Varsavia, via Parigi, via Baldi, viale Stoccolma, viale Vienna, viale Mosca, Via Guareschi, via Belgrado - in piazzale della Libertà, in viale Trieste lato nord e via Calata Caio Duilio, in via Colombo, in via Vespucci, in viale Zara (nel tratto tra viale Trieste e via Colombo) e via Ninchi, lungo la pista pedonale Linea 2 - Mare - Nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Trieste e Fosso Sejore, in piazzale Aldo Moro, in via Cavour e in via Cecchi per la zona del centro storico. Analoghe ordinanze saranno emesse anche dai sindaci di Gabicce, di Fano (zona Lido) e di Mondolfo (il lungomare di Marotta): la decisione è stata presa al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto l’altro giorno in Prefettura, convocato dal prefetto Lapolla e in cui il sindaco di Pesaro Matteo Ricci aveva espresso le sue preoccupazioni per una movida fuori controllo dopo quanto era accaduto nell’ultimo fine settimana con decine di persone, soprattutto giovani, che si sono riversati sul lungomare, nella zona del porto e di Baia Flaminia, con il rischio di creare degli assembramenti.

