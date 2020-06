Pesaro, movida col bavaglio: mascherina obbligatoria al mare e in centro anche nei weekend di luglio

PESARO - Emergenza Coronavirus, il Comune di Pesaro ha prolungato la validità dell'ordinanza sulla movida, con la mascherina che sarà obbligatoria al mare e in centro per il prossimo weekend e per tutti quelli di luglio

LEGGI ANCHE:

Coronavirus "scomparso" dalle Marche, ma ci sono due nuovi positivi al focolaio Hotel House/ I tamponi analizzati in tutta Italia in tempo reale

Dieci nuovi focolai di Coronavirus in Italia: «Non si esclude un secondo lockdown». Ecco quali sono

Le zone dove il presidio è obbligatorio sono: Baia Flaminia nella parte delimitata dalle seguenti vie: via Varsavia, via Parigi, via Baldi, via Stoccolma, v.le Vienna, v.le Mosca, via Guareschi, via Belgrado; P.le della Libertà, viale Trieste lato nord e via Calata Caio Duilio, via Colombo, via Vespucci, via Zara (tratto tra viale Trieste e la spiaggia), Lungomare N. Sauro lato nord, via Ninchi; Pista Pedonale Linea 2 - Mare - Nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Trieste e Fosso Sejore; P.le A. Moro, via Cavour e via Cecchi; Strada tra i due porti. L’obbligo sarà valido a partire dalle 18 alle 6 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA