Pesaro, anche lo Stato Sociale il 22 agosto per l'omaggio a Mirko dei Camillas ucciso dal Covid

PESARO - Per Mirko Bertuccioli, l’indimenticato “Zagor” dei Camillas stroncato dal Covid: un triplo tributo del Comune. Non solo le luminarie in suo ricordo, ma un concerto in suo onore in piazza del Popolo e un’inaugurazione che cadrà il 22 agosto, data non casuale perchè sarà in concomitanza con la Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro di cui Mirko avrebbe dovuto essere direttore artistico. L’annuncio è stato dato dal sindaco Matteo Ricci in occasione della presentazione del libri dei Camillas “La storia della musica del futuro” (People), nel giardino della biblioteca San Giovanni a cui ha partecipato Vittorio Ondedei, alias Ruben Camillas. La serata inaugurale del 22 agosto si aprirà con un concerto in piazza del Popolo, dedicato proprio a Mirko. Filtrano i primi nomi che si esibiranno nel tributo, tra gli altri Lo Stato Sociale, Calcutta, Auroro Borealo, Gioacchino Turù, Duo Bucolico. © RIPRODUZIONE RISERVATA