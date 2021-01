Minaccia il titolare che gli chiede di mettere la mascherina: Polizia al supermercato

PESARO - Momenti concitati l’altro giorno al supermercato Lidl in zona Torraccia dove è dovuta intervenire la polizia su richiesta del titolare che era stato minacciato da un cliente dopo che quest’ultimo era stato ripreso perchè non voleva indossare la regolare mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi come possono esserlo gli spazi commerciali

All’arrivo della polizia il cliente si era però già rapidamente allontanato. E sempre la polizia lunedì sera, intorno alle 23, ha controllato una macchina con due ragazzi a bordo in via Ferraris, nella zona di Montegranaro-Muraglia. Entrambi sono stati sanzionati in base alle normative anti Covid perché fuori dalla propria abitazione dopo le 22 ed il conducente denunciato anche perchè era in stato di evidente alterazione alcolica.

Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio, 03:10

