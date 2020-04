Pesaro, addio Marcello, il fondatore del Milan Club stroncato dal Coronavirus

PESARO - Un uomo buono, un grande tifoso del Milan che tutti amavano per passione, garbo, disponibilità. Il Coronavirus si è portato via anche Marcello Leonardi, pesarese classe ’34 che era stato ricoverato a Senigallia il 10 marzo per un’ernia e poi aveva avuto la febbre e contratto il Covid-19.

Trasferito all’Inrca di Fermo il 30 marzo, se ne è andato domenica sera. Era il fondatore, il presidente storico e l’attuale presidente onorario del Milan Club Pesaro “Massimo Ambrosini”, inaugurato nell’ottobre scorso. «Un animo rossonero così gentile, onesto, generoso, corretto, sempre disponibile con tutti e che ha insegnato il vero valore dello sport. Mi hanno contattato i vari presidenti dei locali Juventus Club e Inter club, ripetendo le stesse caratteristiche di Marcello Leonardi: pacatezza, onestà e il suo ideale di sport che deve essere un momento di festa e di incontro. Ho perso un vero amico», il ricordo commosso di Stefano Falghera, consigliere e addetto pubbliche relazioni e organizzazione di eventi del Milan Club.

