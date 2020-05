Pesaro, spiagge, ciclabili e porto osservati speciali nel fase 2: «Per ora consigli, presto le multe»

PESARO - Spiaggia, porto e ciclabili osservate speciali per questa fase 2. L’allentamento delle misure di contenimento del Coronavirus ha portato già nei primi due giorni tante persone a riversarsi sul litorale. Una cosa che non è sfuggita all’amministrazione comunale che posizionerà una pattuglia della polizia municipale in bicicletta proprio sul lungomare per effettuare controlli costanti.

Ma anche la Guardia Costiera di Pesaro è impegnata già dalla fine del mese di marzo nei Servizi di Ordine Pubblico, sotto il coordinamento della Prefettura e della Questura di Pesaro, sull’arenile e nell’ambito portuale. Controlli costanti e che andranno avanti i prossimi giorni. Controlli bonari, almeno per ora.



Il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro Renato Signorini spiega che «l’obiettivo è quello di verificare il comportamento corretto dei cittadini per evitare la diffusione del contagio. Ci sono norme su vari livelli e riceviamo tante richieste di chiarimenti. Secondo anche l’ultima ordinanza, la passeggiata in spiaggia è consentita ma non ci si può fermare né prendere il sole, neppure pescare con la canna da riva. E’ consentita l’attività motoria così come camminare in acqua intesa come attività fisica. Ma non si può fare il bagno con altre persone. Questo espone al pericolo. Il senso è che bisogna essere soli o rispettando la distanza di un metro».

I controlli ci sono e continueranno. «Stiamo facendo diversi passaggi in spiaggia con le pattuglie terrestri, in macchina e in motovedetta. Abbiamo richiamato persone che sedevano sulle panchine al porto. Abbiamo disperso drappelli spontanei ma per ora senza fare multe. In spiaggia ci sono molte persone e abbiamo registrato un bel flusso, occorre però mantenere un comportamento regolare. Stiamo dando informazioni maniera cortese anche per i diportisti che ora possono uscire. Possono però farlo massimo in 2 per ogni barca».

Attenzione anche ai parchi con il centro operativo del comune impegnato a far rispettare gli ingressi come spiega Ugo Schiaratura: «Il personale e i volontari stanno gestendo il parco Miralfiore, la zona della stazione per gli arrivi e il cimitero centrale. Ad oggi non risultano particolari criticità, non abbiamo dovuto prendere provvedimenti o avanzare chiusure temporanee. Ci segnalano qualche assembramento in più a Villa San Martino e Villa Fastiggi». La Prefettura intanto fa sapere che rispetto alla quotidiana attività di controllo sull’osservanza delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel territorio di, nel corso dell’ultimo weekend del 1° maggio, sono state controllate 3.517 persone per la verifica sul rispetto del divieto di spostamento con la contestazione di 55 violazioni, tra le quali 2 denunce per falsa attestazione e/o dichiarazione. Si parla di sanzioni da 400 a 3000 euro.

Sempre nel lungo weekend sono stati compiuti 1.187 controlli alle attività commerciali con la contestazione di un illecito rispetto alle mancate distanze tra i clienti. Le attività di controllo continueranno ad essere effettuate da parte delle Forze di polizia anche durante il corso della cosiddetta “Fase 2” e si raccomanda ancora una volta il rispetto delle regole unitamente al senso civico che ha contraddistinto fin d’ora i cittadini di questa provincia.

