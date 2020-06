Parchi, litorale e quartieri: Pesaro riparte dai suoi spazi. Confermata la notte delle Candele: «Anche sulla spiaggia libera»

PESARO - In linea con la politica degli “spazi” per una città che punta sulla qualità dei luoghi anche come messaggio turistico, la Pesaro post-Covid si prepara ad una estate che punta alla valorizzazione dei suoi spazi naturali.

Confermata il 10 agosto Candele sotto le Stelle che, mantenendo alta l’attenzione delle norme anti-covid è un evento che non ha mai avuto grossi problemi di assembramento proprio perché spalmato lungo tutta la costa: «A partire dagli spazi dei gestori e dei loro clienti, quest’anno lo allargheremo anche nelle spiagge libere». Infine, anche i quartieri torneranno a vivere con l’iniziativa “Pesaro e i suoi spazi: tra borghi e quartieri”: «A breve annunceremo il programma, rinnovando il discorso dei burattini e delle letture e allargandolo a nuove iniziative scelte in sinergia con i quartieri, con uno sguardo all’arte con visite negli studi degli artisti».



«La vera novità, anche da un punto di vista progettuale, è sicuramente il Parco Miralfiore, su cui ragionavamo già da un po’, ma che quest’anno trova finalmente il giusto abbrivio grazie al lavoro di Amat e del centro operativo che è stato di supporto per costruire una vera e propria arena da 300 posti - sottolinea il vicesindaco Daniele Vimini - Questo permetterà di fare spettacoli che presenteremo il 4 luglio, per una stagione che spazierà dal teatro alla musica, passando per il circo, e diventerà, con un colpo d’occhio straordinario, un luogo magico».



Un esperimento iniziato l’anno scorso con il Circo e che dovrebbe ritornare, senza tendone, in agosto. Ma l’arena potrebbe diventare un contenitore di iniziative, recuperando la “scena aperta” di Rocca Costanza: «Abbiamo chiesto infatti all’Osr, all’Ente concerti e alla Filarmonica, di valutare un loro programma, oltre al già preventivato Teatro Accademia. Questo è un grosso messaggio culturale di riappropriazione di uno spazio, per lo spettacolo dal vivo, che grazie ad un utilizzo continuo dell’area, rende il luogo più sicuro e fruibile per tutti». Per aggiungere un palcoscenico importante Rocca Costanza può essere attrezzata nel fossato con il cinema, ma non solo: «Il bando per il cinema è stato pensato proprio per permettere di usufruire di un altro spazio con una capienza di 3/400 posti, con l’obiettivo di aprire da luglio abbracciando agosto e settembre, non solo per il cinema. Questo grazie alla sinergia con il Demanio e la Sovrintendenza che faranno parte della commissione tecnica che valuterà le proposte». Valutazioni che riguardano anche piazza del Popolo, inaugurata da Popsophia e che offrirà anche i concerti del Rof, seguiti dalla Mostra del Nuovo Cinema: «Spero che il Rof abbia lo stesso effetto sulla città che ha avuto la Mostra del Cinema e si potrebbero mantenere, anche il prossimo anno, degli appuntamenti fissi, nella speranza che sia ultimato il PalaScavolini».

