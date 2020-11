Galantara, in crescita i ricoverati Covid: due moduli già riempiti, il terzo quasi

PESARO - Aumentano i pazienti positivi Covid ospitati nella Rsa Galantara. Con l’arrivo dei 20 pazienti provenienti dalle Rsa maceratesi, sono stati occupati due moduli, e iniziano a riempirsi anche i posti letto di un altro modulo, su quattro complessivi presenti nell’edificio, come ha riferito ieri un operatore sanitario della struttura. Galantara ora è una struttura Covid a servizio di tutte le Marche.

LEGGI ANCHE: Nelle Marche alcune micro zone rosse? «Allo studio per i comuni Covid»

Nei giorni scorsi era stata trasferita anche una donna ricoverata a Santa Colomba e oltre venti pazienti dalla zona di Ascoli. Nel complesso, ad oggi sono ospitati una quatantina di pazienti Covid, per la precizione 38. Negli ultimi giorni ci sono stati anche i primi decessi a Galantara, un uomo di 68 anni di Montefelcino e una anziana di 92 anni della provincia di Macerata, entrambi con patologie pregresse. La temporanea conversione della residenza riabilitativa ha comportato un riassetto delle altre strutture che dovranno accogliere i degenti non positivi allontanati da Galantara. La residenza socio sanitaria di Villa Fastiggi ha detto no alla proposta dell’azienda ospedaliera Marche Nord per una riconversione, anche parziale, in struttura Covid. A metà aprile, durante il lockdown, l’edificio di Villa Fastiggi era stato invece dedicato a pazienti Covid positivi, con respiro stabilizzato da almeno 72 ore. Pazienti provenienti principalmente dall’ospedale di Urbino, e in caso di necessità anche dall’ospedale di Pesaro. Nei mesi più duri della pandemia i pazienti che uscivano dalla fase di ricovero ospedaliero a Pesaro, venivano dirottati principalmente a Galantara. Ora, con la situazione sul territorio meno grave rispetto a quella di altre province marchigiane, vengono accolti pazienti provenienti da altre zone regionali. La struttura di Villa Fastiggi ha accettato di accogliere i pazienti trasferiti da Galantara. Un mese fa, la Rsa di Trebbiantico era stata fondamentale anche per superare una situazione di emergenza che si era venuta a creare nell’ex ospedale Bricciotti a Mombaroccio: a seguito della caduta di calcinacci, la struttura era stata chiusa e sgomberata con gli anziani ospiti, nessuno rimasto ferito, trasferiti proprio a Galantara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA