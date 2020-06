Pesaro, centri estivi ma solo per pochi: protestano genitori e asili privati

PESARO - I genitori che lamentano l’esclusione dei bambini sotto i 5 anni dai centri estivi comunali, e la protesta dei centri per l’infanzia e asili nido privati arrivata direttamente in Comune con una petizione di oltre 600 firme tra educatrici e famiglie. Si allarga la questione dell’infanzia, che ora si concentra sull’imminente periodo estivo.

Due i fronti caldi in questi giorni:da una parte le scuole dell’infanzia estiva, che scatteranno il 29 giugno, ma che hanno già acceso forti malumori, riversati anche sulla pagina Facebook del sindaco alla notizia che i posti saranno riservati solo ai bambini dell’ultimo anno. Tradotto, nessun figlio sotto i 5 anni. Anche ieri tanti messaggi di scontento da parte dei genitori che non sanno nè come nè dove collocare i bimbi.



Ma non c’è solo questo. Da settimane cresce il fronte dei centri dell’infanzia e nidi privati. Una delle promotrici della petizione, Ilaria Bartolucci, pedagogista, ha consegnato direttamente in Comune 635 firme. «Sono venuti a firmare medici, maestre, educatori, genitori, provenienti da scuole di ogni ordine e grado, comunali, statali, privati. E adulti che non sono genitori, ma che hanno a cuore il benessere dei bambini e sono venuti a firmare», ricorda Bartolucci, che gestisce il centro Lo stupore delle Meraviglie. E aggiunge: «Il primo giugno abbiamo fatto partire una petizione a tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In tre giornate abbiamo avuto solo sei ore a disposizione per la raccolta firme negli asili nido privati e centri dell’infanzia. Oltre ad aver consegnato la petizione in Comune, la invieremo anche al Governatore Ceriscioli, chiedendo con urgenza la possibilità di affrontare soluzioni nei tre mesi estivi, per la fascia 0-6 e per la fascia 0-3 pensano che sia importante utilizzare questi mesi estivi per affrontare questa situazione e non attendere il mese di settembre». Tornando ai centri estivi comunali, ieri si sono aperte le iscrizioni fino al 18 giugno. Iscrizioni solo online (sul sito del Comune) e in caso di problemi in presenza, su appuntamento (telefono 0721.387534). Il periodo di apertura andrà dal 29 giugno al 31 luglio. Verranno aperti tutti i plessi delle scuole comunali dell’infanzia.

Le strutture

Sono 13 strutture, con una capacità ricettiva complessiva pari a 335 posti, calcolati sulla base delle norme che richiedono il distanziamento sociale. Potranno iscriversi tutti i bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia. Più i bambini disabili di tutte le età (3,4,5 anni).

