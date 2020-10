Blitz all'ora dell'aperitivo, troppi ragazzi e senza mascherina: multa e locale chiuso

PESARO - L'aperitivo del venerdì sera, i cocktail, il divertimento. Ma troppa gente e poche distanze di sicurezza. Tanto che un locale è stato multato e chiuso per un giorno dalla polizia locale. Durante il servizio serale di venerdì 9, le pattuglie dedicate al controllo delle prescrizioni rivolte al contenimento dell'epidemia da Covid19, hanno controllato le aree dedicate alla movida, ispezionando 8 locali.

Nella serata hanno ravvisato gravi irregolarità ed assembramenti in un locale in pieno centro, lo Zanzibar di largo Aldo Moro. Uno dei locali di punta della movida pesarese in ogni stagione. Le modalità organizzative per evitare assembramenti erano sostanzialmente assenti e le misure anticontagio, dettate dalle linee guida regionali, totalmente disattese. La situazione ha indotto le pattuglie ad intervenire attraverso la contestazione delle violazioni e la immediata chiusura del locale per un giorno, come previsto dalla norma. La sanzione di 400 euro dovrà essere pagata entro 60 giorni.

