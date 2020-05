Pesaro, riaprono sgambatoi e toelettatori: anche gli amici di Fido hanno il loro vademecum

PESARO - Con la riapertura degli sgambatoi, la possibilità di passeggiate extra 200 metri e la bella stagione che incombe con tutto il suo carico di pro ma anche di contro (zanzare, pulci, zecche, insetti infestanti e via elencando) è comprensibile come i padroni di Fido e altri amici a quattrozampe abbiano salutato con sollievo la riapertura dei centri di toelettatura dato che si tratta di attività che riguardano le condizioni igienico sanitarie dell’animale e, di riflesso, degli ambienti domestici dove cani e gatti vivono.

Pratiche come bagni medicati, trattamenti contro la dermatite e i parassiti e la tosatura sono necessarie per il benessere degli animali domestici che non possono essere eseguiti in modo corretto in casa, con inevitabili problemi di carattere igienico che diventano seri se si vive in un appartamento e se in famiglia ci sono bambini ed anziani.



Da qui la ripresa dei laboratori di toelettatura dove tra l’altro i gestori lavorano in solitudine, unicamente a contatto con l’animale, svolgendo pertanto l’attività in sicurezza, sia per gli operatori stessi che per gli utenti. Evitare gli assembramenti non è un problema: basta utilizzare la prenotazione e impedire ai clienti di sostare nella sala d’attesa, con la consegna e il ritiro dell’animale all’ingresso del negozio.

La transizione

Le stesse associazioni di categoria, come Fnt Cna (Federazione toelettatori) o Apt (Associazione professionisti toelettatori) hanno pertanto fissato alcune linee guida destinate ai clienti per meglio regolamentare il rapporto in questa delicata fase 2 di transizione. Regole semplici e basilari ma determinanti. Per esempio, gli appuntamenti vanno fissati per telefono e tutti i dettagli sulla salute o sulle modalità delle pratiche da svolgere devono essere concordati preventivamente - anche per questo i toelettatori raccomandano ai clienti di dare un’occhiata al telefonino durante la toelettatura perchè si potrebbe essere l’esigenza di comunicare qualcosa, solo una persona può ritirare il cane e gatto e quest’ultima si deve presentare con guanti e mascherina, per nessun motivo si può sostare all’interno della toelettatura - nemmeno in sala d’attesa - e nella stessa si potrà entrare solo uno per volta. Chiaramente l’animale deve essere portato privc di accessori come cappottini, collari antiparassitari, collarini doppi. Gli animali non trasmettono il virus ma le procedure anti contagio valgono per tutti.

