Pesaro, gli ambulanti del mercato distribuiscono 2mila volantini: «Ricordatevi la mascherina»

PESARO - Gli ambulanti distribuiscono 2 mila volantini al San Decenzio per ricordare le misure anti-covid. «Saggia la decisione di annullare la Fiera di San Nicola, ma il mercato cittadino è sicuro», dice il portavoce Tamburini.

Ieri mattina, al parcheggio del San Decenzio, tra le bancarelle e lungo i viali del mercato settimanale, spuntavano una serie di volantini nei quali si comunicava «a tutti i clienti del mercato di Pesaro che è obbligatorio rispettare le regole imposte dal decreto anticovid. Obbligo della mascherina, uso del gel disinfettante, e il distanziamento di almeno un metro. Questa comunicazione è stata pensata dagli stessi ambulanti per la vostra e nostra sicurezza, ma i casi nelle ultime settimane sono in aumento. Fate attenzione e buon mercato».



Molti degli operatori del mercato pesarese, a metà settembre si sarebbero spostati nella zona mare per la Fiera di San Nicola. Ma l’evento è stato annullato quest’anno dalla giunta per evitare assembramenti e il rischio di contagi. «Ci è molto dispiaciuto non fare la fiera, ma la decisione è stata saggia, dato che gli aumenti dei contagi del Covid erano e sono evidenti - afferma Valerio Tamburini, portavoce degli ambulanti - ma vogliamo dire con chiarezza che al mercato di Pesaro non si creano assembramenti, la gente si comporta bene.

«Proprio questa mattina (ieri, ndr) abbiamo distribuito 2 mila volantini, realizzati a nostre spese, a tutti gli ambulanti e clienti, per fare in modo che distanziamento, pulizia delle mani e mascherine siano sempre presenti in questo luogo. I frequentatori non devono avere paura del mercato, perchè ci sono spazi notevoli per tenere queste distanze. Siamo molto contenti che anche i vigili urbani nei loro controlli vedano la nostra buona volontà, si stanno adoperando con molta accortezza e intelligenza nei nostri confronti. Questo è positivo nei confronti della nostra categoria, ringraziamo anche il Comune che ci dà la possibilità di operare al San Decenzio».

Tra le azioni necessarie per ridare nuova linfa al mercato del San Decenzio c’è la creazione del parcheggio da 200 posti di fianco al cimitero. L’operazione urbanistica è avviata. La ditta Tecno Costruzioni si è aggiudicata il bando per realizzare l’aera di sosta di via Mirabelli, con parziale cessione di beni immobili.

L’intervento per il nuovo parcheggio ha una durata stimata di otto mesi, per completare tutta l’operazione, con lo spostamento dell’atitvità di inerti, le ultime tempistiche fornite dall’amministrazione in consiglio comunale indicano la primavera-estate 2021. La Fme si trasferirà lungo l’interquartieri una volta conclusa tutta l’operazione. La sua parte di proprietà in via Mirabelli, viene ceduta al Comune senza oneri per l’ente pubblico. Questo, in quanto nella convenzione stipulata tra le parti, è previsto che le edificazioni della Fme lungo l’interquartieri non siano gravate delle opere di urbanizzazione.

Le opere

Il valore complessivo delle opere di urbanizzazione, indicato nel bando, è di 350 mila euro, realizzate dalla ditta affidataria. Il costo dell’intervento davanti al San Decenzio, viene coperto con la cessione di un terreno edificabile di fianco a quello della Fme in via Pertini, del valore di 694 mila euro. L’operazione si regge in via prioritaria proprio sulla cessione di terreni.

