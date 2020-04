Un'altra casa di riposo nel ciclone Coronavirus, i familiari alla Regione: «Subito il tampone a tutti»

PERGOLA - Emergenza Covid -19 nella casa di riposo di Pergola. Nella serata di Pasquetta, trasferita un’anziana a Urbino per sintomi da Coronavirus che, dal tampone, è poi risultata ieri positiva. Il caso preoccupa e molto. Fa seguito alla comunicazione, proprio il giorno di Pasqua, che 3 operatori in servizio nella casa dell’Asp si sono ammalati e presentano sintomi, forse, riconducibili al virus

Ulteriore prova, purtroppo, che il silente nemico è dentro le mura. Ieri, a firma di una quarantina di famigliari, è stata inviata una lettera al Presidente della Regione Marche, all’Asur e alla Prefettura, con cui si richiede tamponi per i 55 ospiti e i 25 operatori che lavorano nella casa di riposo e nella residenza protetta e, in più, gli esiti dei 7 tamponi eseguiti giovedì scorso. C’è un caso di contagio certo e un decesso di un ospite isolato e in attesa di tampone. «Una situazione – si legge nella lettera - che desta in noi una grande e motivata preoccupazione; pertanto, al fine di comprendere il livello di diffusione del virus all’interno della struttura, chiediamo che siano fatti tamponi a tutti, come avvenuto nella vicina casa di riposo di Sassoferrato».

