Pesaro, farmacie comunali senza mascherine: «Un carico fermo alla dogana di Genova»

PESARO - Mascherine ordinate, ma sono ferme in dogana a Genova. Si spera che siano sbloccate nei primi giorni della settimana. E’ una delle partite che si giocano in questa lotta al Coronavirus. Le mascherine e i guanti costituiscono un presidio di sicurezza sia per chi le indossa sia perché entra in contatto con persone che non la utilizzano.

Nei giorni addietro le farmacie comunali avevano ordinato una scorta di 80 mila pezzi, ma sono state precettate dalla Protezione civile per affrontare l’emergenza e la carenza generale negli ospedali a livello nazionale. Ne sono arrivate pochissime, ma ora il presidente Aspes e delle Farmacie Comunali Luca Pieri fa il punto della situazione e spiega cosa sta succedendo.

Il sollecito

«Siamo in attesa di diverse partite di mascherine. Alcune sono stoccate al porto di Genova ma ci sono problemi di sdoganamento e speriamo si risolvano al più presto. Sono presidi sanitari che arrivano da tutto il mondo. Ma in questo momento è facile capire come le dogane siano intasate e inoltre il materiale sanitario ha procedure particolari per lo sdoganamento. Si devono seguire dei protocolli. Speriamo in un paio di giorni che possano essere liberate e spedite al più presto. Parliamo di una partita di 15 mila mascherine, una da 8mila una da 5mila. In totale sono circa 40 mila destinate a Pesaro. E speriamo possano soddisfare una parte della città».

