Nuovo focolaio in un casa di riposo con 16 positivi, il sindaco sbotta: «Subito il tampone a tutti»

MONDOLFO - Esplode un altro caso casa di riposo, questa volta a Mondolfo. Dove nella struttura "Nella Carradorini" 16 dei 20 ospiti sintomatici sono risultati positivi al Coronavirus. Ed il sindaco Nicola Barbieri sbotta con la Regione: "protocolli da rivedere, serve subito il tampone per tutti gli ospiti, anche quelli asinotmatici"

"Come ogni settimana - ha scritto su Facebook il sindaco Nicola Barbieri - continuiamo nell’impegno di tenervi costantemente aggiornati sui dati che riguardano il nostro Comune.

In attesa dei dati del Gores regionale divisi per ogni singolo Comune, vi anticipo che purtroppo sono in aumento i residenti del Comune di Mondolfo risultati positivi al test per il COVID-19.

L’incremento è dovuto in particolar modo ai risultati degli ultimi due giorni sui tamponi effettuati presso la Casa di Riposo “Nella Carradorini” di Mondolfo, struttura in concessione alla cooperativa Cooss Marche. Su 20 ospiti che presentavano sintomi, ne sono purtroppo risultati positivi 16. Siamo in costante contatto con le autorità sanitarie e la cooperativa: stiamo chiedendo con insistenza ad Asur che i tamponi vengano estesi anche a tutti gli altri ospiti della struttura che al momento non presentano sintomi. La risposta ricevuta finora è che da direttiva regionale i tamponi possono essere fatti solo a chi presenta sintomi.

Non il modo più corretto, a mio parere, per far fronte all’emergenza all’interno di questo tipo di strutture. In questo periodo il pensiero va ai 5 nostri concittadini che avevano contratto il Coronavirus e che purtroppo sono deceduti. Tutta la comunità si stringe attorno ai loro cari e alle loro famiglie in questo momento di dolore".

