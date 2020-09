Picco di decessi per l'epidemia di coronavirus: lavori d'urgenza al cimitero

MONDOLFO - Quindici loculi aggiuntivi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi nel futuro. Il Comune di Mondolfo con una determina dell’ufficio tecnico amplia la capacità dei loculi per il cimitero di via Costa, che serve contemporaneamente la cittadina e la città di Marotta.

A fronte del rischio di una seconda ondata di contagi e di un ulteriore incremento nel numero dei decessi già registratisi in maniera considerevole nel periodo primaverile per l'epidemia di Covid, sui gruppi social cittadini si chiede di accelerare sui lavori per l’ampliamento del cimitero.



A maggio valori nella media

Quando verranno completati? Un’opera lungamente attesa dalla cittadinanza e che l’epidemia da coronavirus ha portato nuovamente alla ribalta. Daniele Ceccarelli, esponente del comitato per la salute pubblica, ha sollecitato l’Amministrazione a non sottovalutare il problema. «Nei primi cinque mesi dell’anno ci sono stati 108 decessi contro i 60 dell’anno scorso», ricorda Ceccarelli facendo un confronto con i dati forniti dall’Istat. Un’emergenza nazionale che l’istituto nazionale di statistica ha così definito nel report del 9 luglio elaborato insieme all’Istituto superiore di sanità fotografando la situazione italiana: «Nel mese di maggio si è esaurito il drammatico “eccesso di mortalità” dei mesi di marzo e aprile 2020, grazie alle misure di prevenzione non farmacologiche messe in atto. A livello medio nazionale, i decessi totali del mese di maggio risultano lievemente inferiori alla media dello stesso mese del periodo 2015-2019 (47.100 nel 2020, -2,2%), a fronte di un incremento del 49,4 per cento di marzo 2020 (82.260 deceduti) e del 36,6% di aprile (67.135)».

Soltanto nella casa di riposo “Carradorini” di Mondolfo gli anziani deceduti per C>ovid sono stati complessivamente 18.

Stanziati 30mila euro

Il 24 agosto il Comune con determina stanzia infatti ulteriori risorse (30.000 euro) per 15 loculi «visto che sono emerse circostanze legate all’aumento del numero dei decessi superiore alla media annuale stimata per il Comune di Mondolfo che rendono urgente ed indispensabile la fornitura e la posa in opera di ulteriori blocchi supplementari di loculi prefabbricati, nel più breve tempo possibile, necessari per sostenere l’emergenza covid-19. Considerato – si legge ancora nella determina - che all’interno del cimitero comunale si è individuata un’area a ridosso del muro di cinta, compresa fra il campo di inumazione e il blocco cinerari che si trovano sul lato Sud del cimitero comunale, dietro il fabbricato della chiesa cimiteriale sulla quale realizzare una batteria di circa 15-20 loculi prefabbricati per fronteggiare nell’immediato le richieste di tumulazione in caso di eventi luttuosi, in attesa di realizzare il nuovo cimitero urbano».

L’interruzione dei servizi sanitari registratasi durante il picco della pandemia secondo recenti studi dell’Oms ha generato effetti di medio e lungo periodo sull’aumento delle morbilità e delle mortalità.

