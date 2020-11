Il paese si ferma per l'addio a Don Aldemiro ucciso dal Covid: il suo testamento spirituale commuove tutti

MONDOLFO - «Ringrazio Dio per avermi crocefisso nella croce dei malati». C’è tutto don Aldemiro nel testamento spirituale che l’anziano sacerdote di 86 morto di Covid ha lasciato in eredità. La lettera è stata interamente citata da monsignor Franco Manenti, vescovo di Senigallia, nel corso delle esequie pubbliche che si sono svolte ieri pomeriggio nella chiesa di Sant’Agostino in via Cavour.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Il Covid ha piegato anche don Aldemiro il prete sorridente

LEGGI ANCHE:

Coronavirus nelle Marche: un altro decesso, è morta una donna

Dpcm, il governo ha deciso: il coprifuoco scatta dalle 22

Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, è stato celebrato il commiato a uno dei sacerdoti più amati dalla popolazione mondolfese. Un affetto profondamente ricambiato e che il vescovo Manenti ha ripercorso con parole di sincera riconoscenza per don Aldemiro Giuliani. «Don Aldemiro – ha sottolineato il vescovo nell’omelia - ha consolato gli afflitti e i malati in tutti i tipi di sofferenza (fisica, psicologica e spirituale). Ci invita con il suo testamento ad amare gli altri, in special modo i malati con amore, coraggio e costanza». Un applauso corale ha accompagnato la lettura del testamento spirituale lasciato dall’ex cappellano del Santa Croce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA