Pesaro, buoni spesa in regalo agli operatori 118 nella trincea Covid: Maria Rosaria nominata Cavaliere da Mattarella

PESARO - C'è anche Maria Rosaria Lucchetti tra i 57 Cavalieri della Repubblica nominati oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Onoreficenza che premiano coloro che si sono particolarmente distinti durante l'emergenza Coronavirus. Maria Rosaria, cassiera 51enne dell'Ipercoop, a marzo aveva inivato una lettera agli operatori del 118 per ringraziarli, allegando tre carte spesa prepagate da 250 euro.

«Dio non può essere ovunque - è uno dei passaggi della lettera di Maria Rosaria - , ecco

perché ha creato voi del 118. Siete la macchina più bella utile al prossimo. Sono cassiera a 20 ore settimanali, non ho granchè, ma ho un cuore grande, e il mio cuore mi dice di ringraziare voi per ciò che fate ogni giorno». I destinatari hanno scoperto solo oggi l'identita della mittente, che nella lettera si era firmata semplicemente Rosa