Pesaro nella trincea del Coronavirus: tra i morti una malata di 27 anni, ma anche un 50enne ed una 57enne senza patologie

PESARO - Il giorno più triste tra un’infinità di giorni tristi. Non solo per il numero dei morti - ieri sono stati raggiunti i 136 decessi nella regione, di questi 106 sono del Pesarese - ma anche per l’età. Nella sconfortante contabilità del Gores sui 14 pesaresi deceduti ieri (22 nelle Marche) figura anche una ragazza di 27 anni, la più giovane tra le vittime del Coronavirus. Della regione e, probabilmente, d’Italia.

Era ricoverata ormai da giorni a Marche Nord. Aveva delle gravi patologie pregresse ma questo non consola per la sua morte e non può che aggiungere dolore al dolore. Ma ieri sono morti, tra gli altri, anche un pesarese di 50 anni e una donna di 57 anni senza patologie pregresse. Non ci si può abituare ai numeri perchè dietro ogni numero c’è una persona ed è questa la parte più difficile dello straordinario sforzo che sta coinvolgendo Marche Nord da settimane ormai alle prese con un’emergenza senza fine.



