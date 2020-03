Pesaro, Coronavirus, tolleranza zero sugli spostamenti non necessari: scattano i controlli e le sanzioni

PESARO- E' l'ora dei controlli. E delle sanzioni. Tolleranza zero per evitare il contagio da Coronavirus. Il decreto del Governo è chiaro, bisogna evitare gli spostamenti anche all'interno del territorio se non per motivi di salute o di lavoro. Tanto che serve una autocertificazione in caso di controlli.

Le multe? 206 euro o l'arresto fino a tre mesi. Controlli in autostrada, stazioni e direttrici stradali. Nella mattina di ieri si è tenuta in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, interamente dedicata alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus, a cui hanno partecipato forze dell'ordine e esponenti di istituzioni locali. E' stato definito un complessivo modello di controllo del territorio, con specifico riguardo alle limitazioni alla mobilità in entrata, in uscita ed all'interno dall'area interessata, attraverso il pieno coinvolgimento delle Forze di Polizia ed il supporto delle polizie municipali.



A riguardo, il monitoraggio della rete autostradale e della viabilità principale sarà assicurato, in armonia con le competenze istituzionalmente definite, dal personale della sezione di polizia stradale di Pesaro, laddove gli ulteriori servizi di controllo saranno garantiti da pattuglie dei carabinieri e da unità delle polizie locali territorialmente competenti. I soggetti controllati dovranno esibire una documentazione giustificativa comprovante esigenze connesse a motivi di lavoro, di necessità o di salute, anche a mezzo di una autodichiarazione. Questa può essere anche compilata sul momento: modelli sono scaricabili sul sito del Comune. Ne deriva una piena responsabilizzazione del cittadino che, in caso di dichiarazioni mendaci, andrà incontro a serie conseguenze sotto il profilo civile e penale. Ulteriore tema su cui il Comitato ha inteso porre l'accento è stato quello degli obblighi sanciti in ordine al divieto di allontanamento dalla propria residenza posto a carico dei soggetti risultati positivi al Coronavirus o comunque sottoposti ad isolamento domiciliari. Massimo rigore anche in ordine alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni a carico di gestori di esercizi commerciali, attività di ristorazione e bar. La prefettura raccomanda alla cittadinanza di limitare al minimo i contatti sociali e di evitare di uscire dalla propria abitazione, se non nei casi strettamente necessari. Forze dell'ordine in prima linea come spiega Pierpaolo Frega, segretario del Silp Cgil, sindacato di polizia: «Siamo pronti a fare la nostra parte, i lavoratori hanno dato massima disponibilità a coprire tutti i turni richiesti. Faremo controlli, ma chiediamo di contingentare le uscite e non mettere in difficoltà gli operatori di sicurezza. Speriamo che episodi come domenica, con assembramenti sul lungomare, non si verifichino più».



