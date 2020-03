Pesaro, pasticcio Coronavirus: mercato annullato nella notte, ma ambulanti e clienti si presentano

PESARO - Coronavirus, il pasticcio del mercato a Pesaro. Annunciato lunedì pomeriggio, non erano mancate le polemiche. E infine la decisione in serata di annullarlo. Ma questa mattina, qualche ambulante si è comunque presentato al San Decenzio.

Alcuni clienti hanno fatto spesa normalmente. Tanto che le foto sono rimbalzate anche sui social nella confusione generale. Le poche bancarelle e la poca gente hanno fatto sì che non si creassero troppi capannelli. Già alle prime ore della mattina, la notizia si è diffusa e i vigili urbani sono intervenuti per circoscrivere l’area ed evitare gli accessi. Tre le pattuglie impegnate. Contestualmente gli ambulanti sono andati via, dunque non ci sono stati assembramenti e troppi contatti.

