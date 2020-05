Pesaro, movida senza mascherine. Multa da 400 euro per due giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La sera della movida, due multe in Baia Flaminia per altrettanti giovani trovati senzaobbligatoria fino a domani sera nei luoghi del divertimento. Ma grazie alle postazioni fisse delle forze dell’ordine e il senso di responsabilità di gestori e cittadini, tutto sembra essere andato per il meglio. Il weekend precedente aveva visto diverse situazioni di assembramento nei locali, tanto da far scattare provvedimenti.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:Così il sindaco Matteo Ricci e la Prefettura hanno optato per la mascherina obbligatoria dopo le ore 18 per tutto il ponte del 2 giugno. Un’ordinanza che vale a Baia Flaminia, nella zona di piazzale della Libertà, viale Trieste lato nord, via Calata Caio Duilio e tra la rotatoria di viale Trieste e Fosso Sejore; infine in piazzale Aldo Moro, via Cavour e via Cecchi. Vigili urbani e polizia di stato hanno presidiato tutta la zona mare e nonostante l’afflusso massiccio di giovani, la risposta è stata positiva. Piste ciclabili controllate, così come tutto il litorale nei pressi dei locali. In Baia Flaminia i carabinieri hanno dovuto contestare un verbale a due ragazzi che invece erano senza dispositivo di protezione individuale. Per loro la sanzione da 400 euro. Casi isolati, comunque.