Pesaro, Coronavirus, partono i controlli su locali e spostamenti. Ecco l'autocertificazione per chi deve muoversi

Ultimo aggiornamento: 18:33

PESARO - Allarme, gli assembramenti di persone in viale Trieste non sono affatto piaciuti. Si parte coi controlli. Severi. Il Comune diha anche diffuso una nota con telegram in cui annuncia verifiche e ispezioni anche in bar e locali.L’assessore alla sicurezza Riccardo Pozzi è chiaro a riguardo. “La Polizia Municipale si è attivata per effettuare controlli e sanzioni nei casi in cui non vengano rispettate le prescrizioni fornite dal decreto ministeriale. Occorre però uno sforzo da parte di tutti per tutelare la salute nostra e di chi ci circonda. E’ una situazione molto delicata. Le forze dell’ordine non potranno arrivare subito e dappertutto: serve un’informazione chiara da parte del governo e che le persone si responsabilizzino".LEGGI ANCHE:Per quanto concerne gli spostamenti fuori dal Comune e dalla Provincia, saranno consentiti solo per motivi di lavoro, salute o eventi eccezionali. Le forze dell’ordine effettueranno controlli dinamici su strada”. E senza l’autocertificazione (che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia) al momento dello spostamento causa denuncia penale: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.