Coronavirus, in auto senza motivo e mendicanti fuori dai supermercati: primi tre denunciati a Pesaro

PESARO - Prime denunce per inosservanza del decreto ministeriale sul Coronavirus. Due compilate a Pesaro nei confronti di due stranieri e una a Forlì nei confronti di un pesarese. Spostamenti limitati solo a motivi di lavoro o di salute conclamati in particolare quando si esce dai confini della propria provincia di residenza. Ma ecco le prime violazioni.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, "cade" anche Ascoli: primo contagiato nel Piceno. Il sindaco: «Vinceremo questa battaglia»

L'allarme Coronavirus non molla la presa: 85 nuovi contagiati nelle Marche, il totale è 479/ La mappa del contagio in tempo reale

Già, perché senza l’autocertificazione (che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia) al momento dello spostamento si rischia la denuncia penale: con un possibile arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro. A Pesaro un nigeriano di 35 anni nella zona del centro, senza motivo si è introdotto nell’auto di una donna di 45 anni. Comprensibile lo spavento, ma l’uomo non ha alzato le mani né tentato di rapinare la donna. I militari lo hanno convinto ad abbandonare il veicolo e lo hanno identificato. Si tratta di uno straniero in regola col permesso di soggiorno, ma il giorno precedente si trovava a Como ed è stato quindi denunciato a piede libero per essersi spostato da una zona rossa all’altra senza motivi indifferibili. Altro caso a Montecchio dove un nigeriano di 22 anni è stato denunciato perché stava facendo accattonaggio molesto davanti ai supermercati. Identificato e capito che stava violando il decreto ministeriale sul Coronavirus è stato denunciato. Infine un pesarese è stato fermato dalla polizia a Forlì per un controllo nei pressi della stazione ferroviaria. Non aveva con sé nessuna autocertificazione, ma una tosse persistente e febbre. È stato denunciato per aver violato le restrizioni imposte sui movimenti per contrastare la diffusione del Covid-19. Il personale del 118 è intervenuto, adottando le precauzioni del caso, e ha trasportato l’uomo all’ospedale cittadino dove si trova sotto osservazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA