Coronavirus, la Cei mette Pesaro in zona rossa: «Questa settimana niente Messe»

PESARO - Pesaro in Zona Rossa per il Coronavirus? Ieri il sindaco Matteo Ricci si è arrabbiato per la "fake news" rilanciata anche da televisioni nazionali, ma oggi è la Cei (Conferenza Episcopale Italiana) a paricificare la provincia di Pesaro e Urbino alle aree più colpite dal contagio, mettendo un stop alle celebrazione delle Messe.

Lo stop arriva per tre regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) e due province (Savona, Pesaro e Urbino). «Alla luce del confronto con il Governo, - fa sapere la Cei - in queste realtà la Cei chiede che, durante la settimana, non ci sia la celebrazione delle Sante Messe».

