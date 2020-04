Lutto per il sindaco Bonci, mamma Fiorenza contagiata nella casa di riposo e uccisa dal Covid-19

FOSSOMBRONE - La strage impietosa degli anziani vittime del Covid non si ferma. All’ospedale di Urbino dove era stata ricoverata da pochi giorni è morta all’età di 84 anni compiuti a novembre scorso, Fiorenza Renzi mamma del sindaco Gabriele Bonci.

La signora era ospite della residenza protetta Castellani di Fossombrone. Un momento doloroso per il sindaco che così si è sfogato sulla sua pagina Facebook: «Ebbene sì, maledetto Covid 19, sei riuscito a portarti via anche mamma. Nello stesso giorno, il 15 aprile in cui se ne era andato anche babbo nel 2003, grazie e complimenti! Come stai portando via tante, troppe persone nel mondo, in Italia, a Fossombrone. Specialmente gli anziani non li sopporti proprio eh? Chissà che male ti hanno fatto... Mamma mi piace ricordarti cosi: sigarettina insieme dopo il caffè alla casa di riposo, alla faccia del virus». Antonietta Spadoni responsabile della cooperativa di gestione della casa di riposo riferisce che «il numero delle persone decedute positive al Covid sale a cinque. Attualmente ne abbiamo tre ricoverate ad Urbino, 10 positive sono curate in struttura, per alcune di loro sta partendo la richiesta per il tampone negativo perché non hanno più sintomi da diversi giorni».

