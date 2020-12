Anziano positivo al coronavirus viola l'isolamento per andare al bar: denunciato, rischia l'arresto

FANO - Era in isolamento, essendo risultato positivo al Covid-19, ma non aveva nessuna intenzione di rinunciare alla sua capatina nel bar. Sabato scorso gli agenti del commissariato lo hanno controllato, mentre si trovava all’interno di un esercizio pubblico nel quartiere di San Lazzaro, e hanno verificato che sarebbe dovuto essere a casa e non in giro.

Si tratta di un sessantenne fanese, denunciato, che adesso rischia l’arresto e di incorrere così in una pena assai severa per avere violato le disposizioni sanitarie in materia di isolamento obbligatorio: dai 3 ai 6 mesi di arresto e una sanzione assai salata.

Piuttosto pericoloso il comportamento del sessantenne, a maggior ragione perché in quel momento erano presenti altri avventori di un’età abbastanza elevata. Sono soprattutto le persone anziane, come non cessa di ricordare l’andamento dell’epidemia, a essere esposte al maggiore rischio in caso di contagio da coronavirus. Coordinato dal vice questore Stefano Seretti, il personale in servizio al commissariato di Fano contribuisce insieme con le altre forze dell’ordine alle verifiche sul rispetto delle precauzioni che evitano l’espandersi dell’epidemia. Proprio nella giornata di ieri la Prefettura ha diffuso un resoconto sull’attività di controllo svolto nella nostra provincia durante il recente fine settimana, che ha riguardato in totale quasi ottocento persone. Incoraggiante il risultato, considerando il numero contenuto delle violazioni amministrative che sono state contestate dalle forze dell’ordine: cinque in totale fra sabato e domenica scorse. Nessun illecito, inoltre, è stato rilevato durante gli accertamenti riguardanti quasi duecentocinquanta attività commerciali. Per il pomeriggio è stata convocata dalla Prefettura una nuova riunione per fare il punto sull’andamento dell’epidemia e sul rispetto delle recenti disposizioni governative.

