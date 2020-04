Il Corriere Adriatico direttamente a casa a Pesaro e Fano: l'elenco delle edicole che aderiscono

PESARO -Quelli che l'emergenza la vivono aperti. Imprenditori e lavoratori del settore alimentare, del servizio pubblico essenziale, medici, personale sanitario e amministrativo degli ospedali, volontari, uomini e donne delle forze dell'ordine, operai delle aziende che sfornano beni per la sopravvivenza di tutti noi (se abbiamo dimenticato qualcuno nessuno ce ne voglia): l'Italia del tutto chiuso per Coronavirus conta su di loro. E nel Pesarese al fianco della gente si schierano ancora più del solito gli edicolanti che si sono impegnati a consegnare il Corriere Adriatico a casa di chi ne fa richiesta. Basta chiamare e comunicare l'indirizzo, la copia del quotidiano delle Marche arriva sulla porta di casa. Perchè mai come di questi tempi il valore dell'informazione conta.

Ecco la lista di chi fa parte della squadra e i numeri di telefono per contattarli.

Pesaro

Edicola Laura 3408049717 Piazza del Popolo

Edicola Giuseppe Coltro 3299521369 piazzale Garibaldi

Edicola Franca Alberta 3392129839 Viale Fiume

Edicola Altroché Chiacchere via Giolitti 3313451085

Edicola Fabio Urbinati Corso 11 Settembre 3488845642

Edicola Daniela Paolini Villa Ceccolini 3483252618

Edicola Muraglia via Guerrini/piazza Redi 072155313

Edicola Ceccolini Largo Aldo Moro 072164988

Edicola Roberto Renzi Piazzale Innocenti 3938898959 0721391460

Edicola Roberto Terenzi viale 11 Febbraio 0721 1704392

Edicola Giornalaio Matto Via Nievo 23 0721416224 3473302623

Edicola Bar Edi Villa Fastigi 3349599501

Edicola Celletta 3398926429

Fano

Edicola Angela Corso Matteotti 3 ( Pino Bar ) 3391818577

Edicola via Nolfi 334653655

Edicola Sant'Orso 3207009711 consegne dalle ore 8,30 solo Sant'Orso

