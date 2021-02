Un caso positivo, il sindaco chiude la scuola d'infanzia tutta la settimana

APECCHIO - La scuola dell’infanzia di Apecchio è chiusa precauzionalmente a causa dell’epidemia di Covid-19 da oggi al prossimo venerdì. In particolare, sono sospese le attività didattiche in presenza. Lo ha deciso con una propria ordinanza il sindaco Vittorio Nicolucci, dandone notizia nel pomeriggio di ieri attraverso i canali di comunicazione istituzionali dell’amministrazione comunale.

Il provvedimento era stato anticipato di qualche ora sul canale social del Comune di Apecchio dallo stesso sindaco che aveva reso noto «un caso di contagio presente nel nostro comune che potrebbe avere riflessi sulla scuola dell’infanzia del capoluogo»; sul caso erano in corso «i dovuti approfondimenti» in base ai quali il sindaco si riservava la decisione, in seguito assunta.

