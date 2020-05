Il sindaco Ricci bacchetta i pesaresi: «Troppa gente al mare, rischiamo grosso»

PESARO - Non proprio soddisfatto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sui primi giorni della fase 2. Un'analisi con tanto di distinguo: «Bene nei parchi, abbastanza bene nei cimiteri, poi ci sono aspetti che a mio avviso sono andati mno bene, infatti non mi convince quello che ho visto al mare. Che ci fosse gente in giro era facile da prevedere - osserva in un video su Facebook -. Ma se da una parte c'è stata molta disciplina e atteggiamento prudente in alcune zone della città, penso al centro e ai quartieri, ho visto invece un pò troppa gente al mare, soprattutto lungo la ciclabile, al Porto e a Baia Flaminia. Una situazione da controllare tanto che abbiamo chiesto alla polizia locale di mettere una pattuglia fissa in bici, lungo la ciclabile, per evitare aggregazioni di persone e flussi maggiori. So bene che abbiamo bisogno del mare, ma - sottolinea Ricci - non andiamo tutti negli stessi posti. Continueremo ad essere molto rigidi nei controlli, però molto dipende dalla responsabilità di ciascuno».

