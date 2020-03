Emergenza Coronavirus, la richiesta del Siulp Pesaro: «Tampone a tutte le forze dell'ordine»

PESARO - Il segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp di Pesaro Urbino Marco Lanzi scrive al governatore Luca Ceriscioli, chiedendo che le forze dell'ordine vengano sottoposte a tampone, tutte. «Condividiamo la sua scelta di fare il tampone a tutti: in un contesto ove chi è asintomatico può diffondere il contagio, l'aumento dei tamponi diventa una strategia importante per limitare ulteriormente le possibilità di trasmettere il coronavirus in maniera del tutto inconsapevole - prosegue nella sua nota Lanzi -. Dedichiamo i nostri sforzi principali per far osservare i decreti emanati per il contenimento del contagio e per aiutare i cittadini. Lo facciamo con la passione e il senso di dovere che ci ha fatto scegliere questa professione. Come tutti, anche noi abbiamo paura, ma non ci tiriamo indietro. Nessuno di noi, ad eccezione di pochi casi relativi a dipendenti ammalati da tempo con evidenti sintomatologie tipiche dell'infezione da coronavirus è stato sottoposto a tampone. Ineluttabilmente - aggiunge Lanzi -, anche tra di noi, si sono riscontrati vari casi positivi al coronavirus. Altresì, come tutti gli operatori sanitari e tutte le altre forze di Polizia, come dispone l'art. 7 del decreto legge n. 14 del 2020, anche se abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al coronavirus, in assenza di sintomatologia specifica, non veniamo posti in quarantena e continuiamo a lavorare al servizio della collettività».

Per questo il Siulp chiede a Ceriscioli di «far eseguire, il prima possibile, i tamponi su tutte gli operatori delle forze di

polizia impegnate sul nostro territorio. Non vorremmo essere noi, senza saperlo, a costituire un veicolo di contagio. Non possiamo e non dobbiamo rimanere a casa, ma dobbiamo farlo con la consapevolezza e la tranquillità di non essere inconsapevolmente infetti e di non costituire un pericolo per le persone con le quali entriamo in contatto nonché per i nostri familiari che, alla fine di ogni turno, ci accolgono a casa».



