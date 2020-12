Assembramenti in centro: dopo i sensi unici pedonali in arrivo anche il "numero chiuso" Covid

PESARO Ultimo fine settimana di fuoco per le vie del centro storico di Pesaro, con l’Amministrazione comunale che conferma il “senso unico pedonale” per le vie principali, in vigore da oggi fino al 23 dicembre, dalle ore 15 alle 20.

Un giorno in meno rispetto alla precedente ordinanza, a causa della possibile chiusura totale nelle giornate clou delle feste, 24, 25 e 26 dicembre.

«Sarà un Natale molto complicato - afferma il sindaco Ricci - dove dovremo rinunciare a fare feste con tante persone, alle vacanze, ma non dobbiamo perderne l’autenticità: stare con i nostri cari, i parenti più stretti, rispettando le regole e sapendo che un Natale responsabile e intelligente è la pre-condizione per abbassare ulteriormente la curva e prepararci alla stagione di vaccinazione che si aprirà a gennaio. Vaccinarsi è un dovere affinché ci si possa liberare il prima possibile da questo maledetto virus».

L’appello del sindaco

Prosegue Ricci: «Dobbiamo passare un Natale responsabile, e questo vale anche per i giorni prefestivi. Per questo abbiamo deciso di allungare il senso unico, fermandoci al 23 solo nel caso in cui il nuovo Dpcm anticipi i divieti di circolazione, per poter vivere nella massima sicurezza». L’intenzione è infatti quella di dimezzare il flusso di persone. L’ordinanza firmata ieri prevede l’obbligo di circolazione pedonale a senso unico in alcuni tratti di via Branca, via Rossini, corso XI Settembre, via Toschi Mosca e via Zongo, con divieto di seduta sulle scalinate e limitazione di seduta sulle panchine in piazza del Popolo. Più precisamente: in via Branca, nel tratto tra via Almerici e via Zongo, con direzione monte-mare; in via Rossini, nel tratto tra via Mazzolari e piazza del Popolo, con direzione mare-monte; in corso XI settembre, nel tratto tra piazza del Popolo e via Barignani, con direzione sud-nord; in via Toschi Mosca, tra corso XI settembre e via dell’Annunziata, con direzione monte-mare; in via Zongo, nel tratto tra via Branca e via Sabbatini, con direzione sud-nord. Dalle 15 alle 20, nelle vie a senso unico, è vietata la circolazione di biciclette, monopattini, acceleratori di andatura. La novità prevede che, “nel caso l’afflusso di persone nelle vie a senso unico risulti eccessivo”, vigili urbani e protezione civile potranno intervenire per attuare il “contingentamento degli accessi”, chiudendo le aree ai pedoni che saranno dirottati verso percorsi alternativi, per il tempo necessario a ristabilire le condizioni adeguate a garantire il distanziamento interpersonale. Un test non da poco, in questo ultimo week end che per molti segna una delle ultime possibilità di fare shopping prima delle feste. «Come già previsto le forze impiegate in centro storico sono: 4 agenti della polizia locale e 4-5 volontari della protezione civile nei punti di accesso; 2 agenti della municipale per il controllo dinamico. - sottolinea l’assessore alla sicurezza Riccardo Pozzi - I sensi unici, partiti come sperimentazione, sono ormai la normalità per i pesaresi che hanno apprezzato anche il percorrere il centro storico seguendo un percorso”diverso” e che si stanno comportando in maniera responsabile».

