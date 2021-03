Infuocato faccia a faccia in tv tra Morani e i ristoratori: «Nelle Marche avete tagliato la Sanità»

PESARO - Rovente faccia in tv tra Alesia Morani, la parlamentare Pd pesarese ed ex sottosegretaria allo Sviluppo economico del governo Conte 2, ed i ristoratori furiosi per le chiusure legate all'emergenza Covid e ai relativi ristori.

Il confronto è avvenuto a "Non è l'Arena", il programma condotto su La7 da Massimo Giletti, dove, oltre alla parlamentare marchigiana, c'era ospite anche Umberto Carriera, il ristoratore pesarese che, a suon di aperture e multe, ha guidato la prima ondata di proteste. Ma anche la prossima: i ristoratori hanno infatti annunciato di voler ripartire con le parture di protesta il prossimo 7 aprile. Ma è con un altro ristoratore che si accesa la polemica. «Si è rotto il patto tra Stato e cittadini - ha attaccato - nelle Marche in quarant'anni di governo avete tagliato pesantemente la sanità». «Si informi - ha replicato Morani - fino all'anno scorso la Sanità delle Marche era tra le prime d'Italia per efficienza».

