Pesaro, troppo forte il richiamo delle belle giornate: multate 87 persone nel weekend

PESARO - Il weekend tipicamente primaverile con sole e temperature gradevole ha reso più difficile, per molti pesaresi, adeguarsi alle norme di contenimento del Coronavirus: sono state 46 le persone sanzionate nella provincia di Pesaro e Urbino.

"Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile, - informainfatti la Prefettura - sono state controllate rispettivamente 1.104 e 702 persone per la verifica sul rispetto del divieto di spostamento. Le violazioni contestate sono state 41 il sabato e 46 la domenica, con una persona denunciata per falsa dichiarazione o attestazione. Nelle due giornate sono state inoltre controllate 727 attività commerciali (481 nella giornata di sabato, 246 in quella di domenica senza alcuna contestazione di illeciti)".

