​Il consigliere regionale Carloni è positivo e su facebook condivide la sua battaglia: «Combatto la bestia il bene ha già vinto»

FANO - È stato in silenzio due giorni, anche se la notizia si è diffusa subito ed è stata pubblicata con il riserbo sull’identità dovuto a chi, pur essendo un personaggio pubblico, con condivide apertamente un suo problema di salute, che in questo caso è il problema di tanti ed è anche un’emergenza per tutti.Ieri, 39 anni fanese, consigliere regionale della Lega, ha affidato a un messaggio pubblico sulla sua paginala sua recente condizione di positivo al. E lo ha fatto nel suo stile, quello che lo ha sempre caratterizzato nella sua esperienza politica ultraventennale, nonostante l’età relativamente giovane. Ovvero mostrando determinazione, fiducia e, soprattutto, coraggio.«Sto combattendo questa bestia che ha assediato anche la mia casa. Sono certo che supereremo questa prova perché il male è già stato battuto» ha scritto intorno alle 11, in un post che è subito diventato virale, totalizzando in poche ore più di mille interazioni. Nel dramma della pandemia che attraversa il mondo e ora mette alla prova il sistema Italia, sottoponendo a uno straordinario stress le strutture e il personale sanitario, Mirco Carloni ha scelto la via del cuore per condividere la sua battaglia personale, pubblicando la foto della figlia di 6 anni dagli occhi vispi e il visino grazioso che riprende i suoi lineamenti. La piccola, che con lui condivide anche il giorno del compleanno, guarda sorridendo l’obiettivo e stringe nei pugni chiusi due mazzolini di margherite.«Esiste un bene invincibile - scrive Mirco Carloni - che ho visto nei tuoi occhi che mi porti i fiori raccolti pur sapendo che non me li potrai dare. Il bene ha già vinto, basta guardare negli occhi i medici e gli infermieri che non si arrendono. Grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo. Chiedo scusa agli amici a cui non riesco a rispondere ma mi serve tutta l’energia per questa lotta. Un abbraccio fraterno a quanti soffrono: non arrendetevi. Vinceremo!».Carloni ha svolto la sua attività politica fino a lunedì scorso, martedì ha accusato un accentuato malessere fisico: aveva febbre sotto i 38 gradi e una forte tosse, i sintomi tipici dell’infezione da Coronavirus. Ha interrotto ogni relazione sociale e politica, il giorno dopo si è sottoposto al tampone faringeo e giovedì gli è stato comunicato l’esito positivo. Si è isolato dalla moglie e dalla figlia nella sua abitazione, rifiutando spesso anche i contatti telefonici. Dalla sua ha il fisico giovane, oltre alle prime risposte positive del sistema sanitario anche sul piano farmacologico. Il post ha suscitato un’ondata di commenti fatti di incoraggiamento ed espressioni di affetto. Per tutti è un arrivederci, oltre il tempo sospeso del Coronavirus.